Affitti ancora in aumento Ora neanche i sanitari trovano casa

Affitti a Bologna aumentano il proprio valore. Nel 2024, la crescita registrata dallo studio di Nomisma commissionato da Crif e in collaborazione con Confabitare evidenzia una crescita media dei prezzi del 5,2% rispetto all’anno precedente. Sotto le Torri i contratti valgono in media 813 euro. Bolognatoday.it - Affitti ancora in aumento. Ora neanche i sanitari trovano casa Leggi su Bolognatoday.it Glia Bologna aumentano il proprio valore. Nel 2024, la crescita registrata dallo studio di Nomisma commissionato da Crif e in collaborazione con Confabitare evidenzia una crescita media dei prezzi del 5,2% rispetto all’anno precedente. Sotto le Torri i contratti valgono in media 813 euro.

