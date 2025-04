Affidamento del parco Upper di via Roccagorga il Comune ci riprova

Comune di Latina ci riprova e stavolta la nuova determina a contrarre per la gara per l'Affidamento riporta allegato anche il Piano economico e finanziario (Pef) ritenuto elemento essenziale per attrarre soggetti disposti a gestire il sito. Il tema è quello del parco Upper (Parchi produttivi.

