Movieplayer.it - Affari Tuoi: Martina dall'Abruzzo sfida la fortuna e rifiuta le offerte del Dottore, ma poi se ne pente e...

Nella puntata diandata in onda martedì 8 aprile 2025, la protagonista èche ha giocato insieme al marito Yuri. La coppia ha puntato tutto sulla Regioneta, vediamo com'è andata la partita. Nella puntata di martedì 8 aprile di, la concorrente è, che ha giocato insieme al marito Yuri. I concorrenti pescano il pacco numero 14, per poi cambiare con il numero 10. Alla fine, marito e moglie vanno alla Regioneta, scopriamo insieme l'esito della partita. La partita diadLa partita die Yuri inizia come peggio non poteva. Infatti, con il primo tiro perdono subito i 300.000 euro e con i tiri successivi le cose non migliorano, anzi. Vanno via 75.000 euro e 50.000 euro. Questi ultimi due danno un .