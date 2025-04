Ilnapolista.it - Affare Osimhen, Repubblica insiste: “carte alla Procura Figc. Penalizzazione in caso di elementi nuovi”

Leggi su Ilnapolista.it

, le. L’ombra di unaindi– giornale di proprietà di John Elkann – pubblica un trafiletto sulla vicenda(che ha già assolto il Napoli) sono arrivati gli atti ddi Roma sull’inchiesta per falso in bilancio (per cui, ricordiamo, il gip dovrà stabilire se rinviare a giudizio De Laurentiis, Chiavelli, il Napoli) . Laha 30 giorni per chiedere la revocazione del processo sportivo:Scrive:L’torna all’esame della giustizia sportiva. E riprende forma lo spettro di unaper il Napoli. Ladella Federcalcio ha ricevuto gli atti ddi Roma sull’inchiesta per falso in bilancio che coinvolge il club azzurro e il presidente Aurelio De Laurentiis.