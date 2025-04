Zonawrestling.net - AEW: Ecco le ragioni dietro la scomparsa di Kamille

La parabola di, negli ultimi tempi, è stata davvero molto strana. Il suo addio alla NWA all’inizio del 2024 aveva fatto di lei uno dei nomi più chiacchierati della scena femminile, con AEW e WWE entrambe molto interessate alla sua firma. La scelta dell’ex campionessa NWA finì sulla AEW, dove ha debuttato come guardia del corpo di Mercedes Moné, un ruolo di assoluto rilievo accanto a quella che probabilmente è la star più grande della divisione femminile di Jacksonville. La partnership tra le due però non solo non ha portato i risultati sperati, ma è stata anche abbandonata piuttosto in fretta, e già a fine novembre del 2024 le due si sono divise. Poco dopoè stata misteriosamente attaccata nel backstage, e a distanza di mesi ancora non è tornata in tv, con la federazione che non sembra avere grandi piani per lei.