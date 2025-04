Zonawrestling.net - AEW Dynasty 2025 – Review

Leggi su Zonawrestling.net

Buongiorno amici di Zona Wrestling e benvenuti in questa nuova, siamo in casa AEW e siamo reduci da, giunto alla prima edizione. Unche ha avuto poco più di un mese per essere costruito e tranne in un caso isolato, questa Road Toè stata avvincente soprattutto con le ottime puntate di Dynamite. Inoltre a guardare la card e soprattutto i match questoprometteva sicuramente bene, ma è stato realmente così? Andiamo a scoprirlo insieme!IiZERO HOUR ISIX MAN TAG TEAM MATCHCRU (Action Andretti & Lio Rush) & Nick Wayne vs AR Fox & Top Flight (11:16)Lo Zero Hour si apre con un match adrenalinico dove la legge di gravità è stata violata più volte che in un film di Christopher Nolan. Il trio composto da Action Andretti, Lio Rush e Nick Wayne ha dato spettacolo contro AR Fox e i fratelli Martin.