Adriano Panatta trionfa al Senigallia Open 1971 | l' inizio di una leggenda del tennis italiano

Senigallia, precisamente il glorioso campo del Ponterosso, oltre 50 anni fa. É l'8 agosto 1971, fa caldo, piena estate, il lungomare della rinomata Spiaggia di Velluto è pieno di gente e stranieri come ci si attende da una città tra le più importanti in Italia dal punto di vista turistico. La Rotonda, simbolo cittadino, fa bella mostra di se, ma proprio a due passi dal suo splendore si gioca a tennis. C'è un torneo importante in quegli anni a Senigallia: si chiama Trofeo d'Argento, esiste dal 1965 e ha visto come primo vincitore Nicola Pietrangeli. Da allora son passati 6 anni, siamo nel '71, il torneo è cresciuto d'importanza ed è entrato a far parte del circuito professionistico Open. Nessun italiano ha però ancora mai vinto un torneo dall'inizio della nuova era, ma quel giorno a Senigallia in finale c'è un giovane romano di cui molti hanno già iniziato a parlare: si chiama Adriano Panatta, ha 21 anni ed è in finale.

