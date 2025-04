Adolescence stagione 2 | Plan B di Brad Pitt in trattative per il seguito

Adolescence, stagione 2: Plan B di Brad Pitt in trattative per il seguitoLa casa di produzione di Brad Pitt, Plan B Entertainment, ha rivelato di essere in trattative preliminari per realizzare quella che potrebbe diventare una seconda stagione di Adolescence, dopo il successo della serie su Netflix. Nella loro prima intervista dopo il successo di Adolescence il mese scorso, i co-presidenti di Plan B, Dede Gardner e Jeremy Kleiner, hanno dichiarato a Deadline di essere in contatto con il regista Philip Barantini per la “prossima iterazione” della serie, interpretata e co-creata da Stephen Graham.Gardner ha affermato che stanno pensando a come “ampliare l’orizzonte, rimanere fedeli al suo DNA e non essere ripetitivi“, ma non ha voluto rivelare troppo sui loro piani. Kleiner ha aggiunto che sperano che Graham e Jack Thorne, lo sceneggiatore britannico di Adolescence, possano tornare a collaborare al progetto. Leggi su Cinefilos.it 2:B diinper ilLa casa di produzione diB Entertainment, ha rivelato di essere inpreliminari per realizzare quella che potrebbe diventare una secondadi, dopo il successo della serie su Netflix. Nella loro prima intervista dopo il successo diil mese scorso, i co-presidenti diB, Dede Gardner e Jeremy Kleiner, hanno dichiarato a Deadline di essere in contatto con il regista Philip Barantini per la “prossima iterazione” della serie, interpretata e co-creata da Stephen Graham.Gardner ha affermato che stanno pensando a come “ampliare l’orizzonte, rimanere fedeli al suo DNA e non essere ripetitivi“, ma non ha voluto rivelare troppo sui loro piani. Kleiner ha aggiunto che sperano che Graham e Jack Thorne, lo sceneggiatore britannico di, possano tornare a collaborare al progetto.

'Adolescence' potrebbe avere una seconda stagione: le rivelazioni della casa cinematografica di Brad Pitt. Adolescence: La stagione 2 è una possibilità, i colloqui sono già in corso su Netflix. Adolescence, i produttori aprono alla seconda stagione! 'Restando fedeli al nostro DNA'. "Adolescence" è ormai la prima serie fenomeno del 2025. Le ipotesi su una seconda stagione. Adolescence. Le serie tv Netflix in uscita nel 2025. Ne parlano su altre fonti

Adolescence, i produttori aprono alla seconda stagione! 'Restando fedeli al nostro DNA' - I presidenti di Plan B Entertainment hanno svelato di star parlando con il regista di quella che potrebbe essere una seconda stagione di Adolescence ... (serial.everyeye.it)

Adolescence: La stagione 2 è una possibilità, i colloqui sono già in corso su Netflix - Adolescence, lo show Netflix che è diventato uno dei più grandi di sempre per lo streamer, ha avuto un impatto enorme da quando è stato presentato in anteprima il mese scorso, diventando disponibile n ... (msn.com)

Fenomeno Adolescence, trattative in corso per seconda stagione - Adolescence continua a riscuotere successo di pubblico, con oltre 114 milioni di visualizzazioni in soli 24 giorni, la mini serie tivù britannica è diventata la quarta in lingua inglese più vista di s ... (ansa.it)