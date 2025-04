Lettera43.it - Adolescence da record: è già la quarta serie in inglese più vista di sempre su Netflix

Continua la corsa di, che sta infrangendo undopo l’altro in tutto il mondo. In appena 24 giorni dal debutto, la produzione britannica che racconta la storia del 13enne Jamie Miller accusato di omicidio e ha acceso il dibattito sul mondo e il linguaggio dei nativi digitali, ha già totalizzato 114 milioni di visualizzazioni, diventando lain linguapiùdisu. Una scalata che presenta ampi margini di miglioramento. Il sorpasso a Dahmer: Mostro è infatti praticamente certo, dato che a separare le dueci sono poco più di 1 milione di views. Dato che la corsa terminerà dopo 91 giorni, termine ultimo che la piattaforma si impone per tener conto di questi dati, è alla portata anche il secondo posto assoluto di Stranger Things 4 che ne conta 140,7 milioni.