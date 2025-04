Mistermovie.it - Adolescence 2 si farà: Philip Barantini in trattativa per la seconda stagione

Dopo il grande riscontro ottenuto dalla primasi prepara a tornare. La Plan B Entertainment, casa di produzione fondata da Brad Pitt, ha ufficialmente annunciato che è in sviluppo una nuovadella serie. Anche se i dettagli restano riservati, le trattative con il registasono già avviate per definire la direzione della "prossima iterazione" del progetto.2, un nuovo capitolo, stesso spiritoSecondo quanto dichiarato dai produttori, il lavoro è attualmente concentrato su come espandere la narrazione senza snaturare ciò che ha reso la primacosì potente: una struttura visiva unica e un tema sociale urgente. L’obiettivo è evitare ripetizioni e offrire una storia coerente con il DNA della serie, ma con nuovi punti di vista.