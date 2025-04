Adolescence 2 | Brad Pitt e il team di produttori stanno valutando il possibile ritorno della serie

Brad Pitt, Plan B Entertainment, sembra sia intenzionata a realizzare la stagione 2 di Adolescence, ecco gli aggiornamenti sul futuro della serie. Il successo di Adolescence, come aveva anticipato il co-creatore Stephen Graham, potrebbe portare alla realizzazione della stagione 2 della serie. Plan B Entertainment, la casa di produzione fondata da Brad Pitt, sembra infatti abbia iniziato le trattative con gli autori per capire se sia possibile riportare sugli schermi il progetto con nuovi episodi. L'opinione dei produttori Dede Gardner e Jeremy Kleiner, co-presidenti di Plan B, hanno parlato del possibile futuro di Adolescence in un'intervista rilasciata a Deadline in cui hanno dichiarato che stanno pensando a come 'ampliare l'apertura, rimanere fedeli al suo DNA e non essere ripetitivi'. Movieplayer.it - Adolescence 2: Brad Pitt e il team di produttori stanno valutando il possibile ritorno della serie Leggi su Movieplayer.it La casa di produzione di, Plan B Entertainment, sembra sia intenzionata a realizzare la stagione 2 di, ecco gli aggiornamenti sul futuro. Il successo di, come aveva anticipato il co-creatore Stephen Graham, potrebbe portare alla realizzazionestagione 2. Plan B Entertainment, la casa di produzione fondata da, sembra infatti abbia iniziato le trattative con gli autori per capire se siariportare sugli schermi il progetto con nuovi episodi. L'opinione deiDede Gardner e Jeremy Kleiner, co-presidenti di Plan B, hanno parlato delfuturo diin un'intervista rilasciata a Deadline in cui hanno dichiarato chepensando a come 'ampliare l'apertura, rimanere fedeli al suo DNA e non essere ripetitivi'.

Adolescence 2: Brad Pitt e il team di produttori stanno valutando il possibile ritorno della serie. 'Adolescence' potrebbe avere una seconda stagione: le rivelazioni della casa cinematografica di Brad Pitt. Adolescence: La stagione 2 è una possibilità, i colloqui sono già in corso su Netflix. Adolescence è entrata nella top 5 all time di Netflix! Ci ha messo pochissimo. “Adolescence”, ecco perché la serie tv è diventata un caso nazionale in Gran Bretagna. Un tredicenne arrestato per l’omicidio della sua ragazza: boom per “Adolescence”, la serie…. Ne parlano su altre fonti

Adolescence 2: Brad Pitt e il team di produttori stanno valutando il possibile ritorno della serie - La casa di produzione di Brad Pitt, Plan B Entertainment, sembra sia intenzionata a realizzare la stagione 2 di Adolescence, ecco gli aggiornamenti sul futuro della serie. (msn.com)

Adolescence, stagione 2: Plan B di Brad Pitt in trattative per il seguito - La Plan B ha rivelato di essere in trattative per realizzare quella che potrebbe diventare una seconda stagione di Adolescence. (cinefilos.it)

Adolescence: La stagione 2 è una possibilità, i colloqui sono già in corso su Netflix - Adolescence, lo show Netflix che è diventato uno dei più grandi di sempre per lo streamer, ha avuto un impatto enorme da quando è stato presentato in anteprima il mese scorso, diventando disponibile n ... (msn.com)