Addio Vlahovic e Kolo Muani | il nuovo bomber della Juve

L’allergia al gol resta il grande malentus, e la nuova cura firmata Igor Tudor non ha ancora portato i frutti sperati per quanto riguarda i suoi due migliori attaccanti, almeno sulla carta. In due partite sotto la guida del tecnico croato, i bianconeri hanno raccolto quattro punti – bottino utile in chiave Champions – ma l’attacco continua a latitare. Il cambio di modulo, l’atteggiamento più aggressivo, la maggiore verticalità: tutto sembra costruito per esaltare il reparto offensivo. Eppure né Dusanné Randalriescono a trovare la scintilla giusta. Il serbo è stato immediatamente reintegrato come titolare, ribaltando le scelte precedenti di Thiago Motta, che lo aveva spesso messo ai margini. Tuttavia, tra Genoa e Roma,ha collezionato un solo tiro in porta, su punizione, facilmente bloccata da Svilar, oltre a poca incisività sotto porta.