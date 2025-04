Addio Napoli decisione presa | non si torna più indietro

Addio Napoli, decisione presa: non si torna più indietroPare essere ormai sul punto di svolta la decisione che nelle ultime ore sembra confermare le teorie già avanzate nei mesi scorsi. Un Addio che interesserà il Napoli di Antonio Conte, in questo momento in lotta per la conquista del titol. Ceduto con la formula del prestito, il calciatore in questione sembrerebbe, però, aver trovato una nuova dimensione in un'altra squadra.Addio Napoli: Elia Caprile diventerà a tutti gli effetti di proprietà del Cagliari.Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Cagliari starebbe pensando di spendere ben 8 milioni (concordati a gennaio) per riscattare dal Napoli il portiere Elia Caprile.

