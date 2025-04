Ilgiornaleditalia.it - Addio a Valentina Tomada, morta a 55 anni l'attrice del Paradiso delle Signore che interpretava Palma Rizzo, l'ultimo post: "Non mi fate sentire leonessa"

Le cause del decesso non sono state rese note ufficialmente, ma è noto chelottava da mesi contro una malattia di cui non si conoscono i dettagli. Negli ultimi due mesi sono morti altri due attori della serie: Pietro Genuardi il 14 marzo e Andrea Savorelli il 5 marzo È