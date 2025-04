Addio a un amico e benefattore Urbino in lutto per Valter Rossi

Urbino perde un ‘amico’ e benefattore: si è spento nei giorni scorsi lo stampatore internazionale Valter Rossi, a cui si deve la recente donazione al Comune di vari strumenti tipografici unici al mondo, che costituiscono, da circa un mese, il nuovissimo laboratorio tipografico di via Valerio, gestito dalla Accademia di Belle Arti. Immediato il cordoglio dell’Amministrazione: "Abbiamo appreso con grande dispiacere – dichiara il sindaco Gambini – la notizia della morte di Valter Rossi, uno dei fondatori della prestigiosa Stamperia d’Arte 2RC di Roma. Ho conosciuto Rossi in anni recenti, quando ha preso forma un progetto che avrebbe legato stabilmente la 2RC a Urbino. Rimasi colpito dalla passione e dalla competenza che animavano lui e la sua famiglia. La gestione tecnica, l’amore per la creatività e il profondo senso etico legato all’incisione erano parte della sua storia personale. Ilrestodelcarlino.it - Addio a un "amico e benefattore". Urbino in lutto per Valter Rossi Leggi su Ilrestodelcarlino.it La città diperde un ‘’ e: si è spento nei giorni scorsi lo stampatore internazionale, a cui si deve la recente donazione al Comune di vari strumenti tipografici unici al mondo, che costituiscono, da circa un mese, il nuovissimo laboratorio tipografico di via Valerio, gestito dalla Accademia di Belle Arti. Immediato il cordoglio dell’Amministrazione: "Abbiamo appreso con grande dispiacere – dichiara il sindaco Gambini – la notizia della morte di, uno dei fondatori della prestigiosa Stamperia d’Arte 2RC di Roma. Ho conosciutoin anni recenti, quando ha preso forma un progetto che avrebbe legato stabilmente la 2RC a. Rimasi colpito dalla passione e dalla competenza che animavano lui e la sua famiglia. La gestione tecnica, l’amore per la creatività e il profondo senso etico legato all’incisione erano parte della sua storia personale.

Addio a Cucchi, imprenditore e benefattore. Il mio addio. Regalo inatteso: l’addio di Claudio alle notti al gelo. Agrate piange lo storico commerciante e benefattore. L'"autonecrologio" dell'angerese Ugo Violini: «Comunico che sono morto, il buon Dio mi ha trattato bene e lo ringrazio». Addio a Solo Dwek, grande filantropo e benefattore. Lascia il tuo saluto. Ne parlano su altre fonti

Addio a Cucchi, imprenditore e benefattore - Addio a Loris Cucchi ... I colleghi del Gis lo ricordano come "imprenditore coraggioso, uomo giusto, amico leale, mecenate sportivo, simbolo della sua città". Era malato da qualche tempo ... (msn.com)

Addio al clochard della roulotte: un benefattore anonimo gliela regalò - Era stato un benefattore anonimo a regalargliela nel novembre di un anno fa e per Manuele Bornati, 56 anni (ma era come se ne avesse 30 in più) di origini milanesi, quel dono aveva dato un senso ... (msn.com)