Addio a Marvin Levy | lo storico addetto stampa di Steven Spielberg è morto a 96 anni

L'ex publicist lavorò ad alcuni dei più grandi film della storia del cinema e per registi come Robert Zemeckis e Martin Scorsese.consulente edi, è scomparso lo scorso 7 aprile all'età di 96ha accompagnatoin alcuni dei suoi più grandi successi. Tra i professionisti del marketing maggiormente rispettati dell'industria cinematografica,è stato l'unicoa ricevere un Oscar onorario. Il ricordo di"La scomparsa diè una perdita enorme per me e per l'intero settore. Esistono molti pubblicisti talentuosi maera unico nel suo genere" ha dichiarato"Per oltre 50è stato un collaboratore eccezionale e profondamente leale, rispettato e apprezzato .