Addio a Claudio ragioniere del comune morto a 64 anni | il dolore di moglie e figlia

anni: Claudio Ferrari è stato stroncato da una malattia contro cui combatteva da tempo. A lungo responsabile dell'area contabile e tributi del comune di Nuvolento e dell'ufficio unico per i servizi tributari, in seguito all'aggregazione. Bresciatoday.it - Addio a Claudio, ragioniere del comune morto a 64 anni: il dolore di moglie e figlia Leggi su Bresciatoday.it È spirato martedì 8 aprile, poche ore prima di compiere 65Ferrari è stato stroncato da una malattia contro cui combatteva da tempo. A lungo responsabile dell'area contabile e tributi deldi Nuvolento e dell'ufficio unico per i servizi tributari, in seguito all'aggregazione.

