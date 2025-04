Adalgisa Tedesco 97 anni e la patente | arriva La vita in Diretta

Adalgisa Tedesco, natia di Grottaminarda, e alla veneranda età di 97 anni, ha ricevuto il rinnovo della patente per altri due anni.Un caso che finisce alla ribalta nazionale: nel paese irpino attesa una troupe de "La vita in Diretta" di Rai 1.Il Sindaco Marcantonio Spera e l'Amministrazione comunale, rivolgono parole di omaggio alla Signora Adalgisa, felici di tale ribalta nazionale che conferma la comunità di Grottaminarda, non solo longeva, visti i numerosi centenari, ma anche dinamica e brillante vista la qualità della vita dei suoi anziani:«Le nostre congratulazioni alla Signora Adalgisa che siamo abituati a vedere autonoma per le strade di Grottaminarda con la sua piccola automobile – afferma il Sindaco – Una donna forte e determinata da sempre.

