Ad Alvaro Nannini il Premio “San Giuseppe Artigiano”.

Firenze, 9 aprile 2025 - Fiesole ha reso omaggio al proprio patrimonio artigianale conferendo, come da tradizione in prossimità della ricorrenza di San, il “San” ad. Questa targa, assegnata ogni due anni dal Rotary Club Fiesole, è riservata a persone fisiche, associazioni o enti del Comune e della Provincia di Firenze che si siano particolarmente distinti nel “mantenere e tramandare le tradizioni artigiane locali”.è marmista e posatore dal 1959 e ha fondato un’impresa familiare nel territorio fiesolano, dedicando la sua vita alla lavorazione di marmi, graniti e pietre. Le sue realizzazioni spaziano dagli arredi urbani alle incisioni, dai bassorilievi alle scalinate e fontane, con un’attenzione particolare per l’impiego di materiali di alta qualità e l’espressione di una creatività instancabile.