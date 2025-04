Acerra dopo il compagno muore anche Immacolata D’Anna che ai soccorritori avrebbe detto | Mi ha dato fuoco lui

Acerra – È morta nella tarda serata di ieri Immacolata D’Anna, la donna di 46 anni rimasta gravemente ustionata nell’incendio divampato sabato scorso nell’appartamento di corso della Resistenza ad Acerra, in provincia di Napoli. La donna era ricoverata in condizioni disperate al centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Il compagno, Miloud Bougatef, 49enne di origini algerine, era morto carbonizzato durante il rogo.Ora, però, la vicenda assume contorni sempre più inquietanti: prima di morire, Immacolata avrebbe raccontato ai soccorritori e ai sanitari che a darle fuoco sarebbe stato proprio il compagno, in quello che potrebbe essere un caso di femminicidio. Secondo il racconto della donna, Bougatef non avrebbe accettato la decisione della 46enne di voler troncare la relazione. Primacampania.it - Acerra, dopo il compagno muore anche Immacolata D’Anna che ai soccorritori avrebbe detto: “Mi ha dato fuoco lui” Leggi su Primacampania.it – È morta nella tarda serata di ieri, la donna di 46 anni rimasta gravemente ustionata nell’incendio divampato sabato scorso nell’appartamento di corso della Resistenza ad, in provincia di Napoli. La donna era ricoverata in condizioni disperate al centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Il, Miloud Bougatef, 49enne di origini algerine, era morto carbonizzato durante il rogo.Ora, però, la vicenda assume contorni sempre più inquietanti: prima di morire,raccontato aie ai sanitari che a darlesarebbe stato proprio il, in quello che potrebbe essere un caso di femminicidio. Secondo il racconto della donna, Bougatef nonaccettato la decisione della 46enne di voler troncare la relazione.

Incendio Acerra, muore 46enne ustionata. Si indaga su presunta aggressione del compagno anch'egli deceduto. Rogo sul corso ad Acerra, muore pure la moglie. Si ipotizza azione dolosa. Ad Acerra bimba di nove mesi azzannata dal pitbull di famiglia muore dissanguata. Acerra, Miloud salva i suoceri dal rogo e muore per le ustioni: lavorava in uno studio. Acerra (Napoli), bimba di 9 mesi morta dopo essere stata sbranata da un pitbull. Bimba azzannata e uccisa ad Acerra: i primi risultati dell'autopsia, la famiglia chiede silenzio nel giorno dei funerali. Ne parlano su altre fonti

Rogo sul corso ad Acerra, muore pure la moglie. Si ipotizza azione dolosa - Acerra – Non ce l’ha fatta Immacolata D’Anna, la donna di 46 anni rimasta ustionata in modo gravissimo nell’incendio divampato sabato scorso nella sua abitazione di Acerra. Trasportata d’urgenza al re ... (ilmediano.com)

Incendio in casa ad Acerra: muore 54enne, ustionata la compagna - Un morto e una donna ferita nell'incendio di un appartamento ad Acerra (Napoli); illesi i genitori della donna, hanno trovato rifugio sul balcone ... (fanpage.it)

In fiamme appartamento ad Acerra: muore un uomo, grave la compagna - Un dramma si è consumato nella notte ad Acerra, nel Napoletano, dove un incendio divampato in un appartamento al primo piano di un edificio in corso della ... (pupia.tv)