Ace for the Cure | grazie alla Millenium Brescia donati 9mila euro a quattro associazioni

Brescia, gli assegni per le donazioni di "Ace for the Cure" 2024/2025. La settima edizione del progetto di Banca Valsabbina, fin da subito abbracciata da Volley Millenium Brescia, ha messo a segno un totale di 9000€, costituiti.

