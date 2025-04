Accordo sfumato a San Prospero due candidati di centrosinistra Il Pd non si schiera

Il piccolo comune di San Prospero avrà due candidati sindaco di centrosinistra. Sauro Borghi ed Eva Baraldi correranno entrambi alle prossime elezioni comunali, fissate per il 25 e 26 maggio, sfidando Bruno Fontana, al momento unico candidato in campo per il centrodestra.

