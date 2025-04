Accordo in Germania per il nuovo governo Cdu-Spd la stretta sull’immigrazione E intanto l’Afd vola nei sondaggi

Leggi su Open.online

A poco più di un mese e mezzo dalle elezioni del 23 febbraio, inc’è l’per formare unpresieduto dal leader cristianodemocratico Friedrich Merz, indicato fin dalle prime ore successive al voto come futuro cancelliere. A siglarlo sono l’Unione cristiano democratica (Cdu), l’Unione cristiano sociale (Csu, il partito conservatore bavarese) e Partito socialdemocratico (Spd) in un’alleanza soprannominata Grosse Koalition, in italiano «grande coalizione» che punta a guidare il Paese per i prossimi quattro anni escludendo dalla maggioranza Alternative fur Deutschland (Afd). Tuttavia, nel frattempo il partito guidato da Alice Weidel si piazza per la prima volta della sua storia in cima aisulle preferenze dei tedeschi superando di un punto percentuale i vincitiro delle elezioni della Cdu/Csu: 25% a 24%.