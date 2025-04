Accordo a Roma per il futuro della Beko | lo stabilimento sarà acquisito da Invitalia e Comune

SIENA – Ok nella notte al ministero all'intesa per il futuro di Beko, l'azienda multinazionale con base in Turchia che produce elettrodomestici anche in uno stabilimento a Siena. Saranno i lavoratori a dover approvare quanto stabilito da ministero, impresa e sindacati dopo dodici ore di trattativa non stop a Roma. Lo stabilimento di Siena – 299 gli occupati – sarà acquisito da Invitalia con il Comune e sarà avviato subito il processo di reindustrializzazione. Tutti i lavoratori saranno tutelati con appositi ammortizzatori sociali. Soddisfazione per l'Accordo preliminare è stata espressa dai sindacati Fim, Fiom, Uilm di Siena. "All'inizio si parlava di chiusura al 31 dicembre 2025, oggi si parla di chiusura definitiva al 31 dicembre 2027 con un 'risarcimento danni' da 90mila euro se un lavoratore prende la buona uscita entro dicembre di quest'anno, più l'integrazione sulla cassa, altri 15mila euro", spiegano.

