Accoltellato alla gamba nel Napoletano | 14enne in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minutoPoco fa i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso Santa Maria delle grazie di Pozzuoli per unferito accompagnato dal proprio papà. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il bambino mentre passeggiava a Quarto al corso Italia all’altezza del distributore Esso sia stato aggredito da suoi coetanei, pare due, per poi esseredestra. Indagini in corso da parte dei carabinieri volti a ricostruire la dinamica dell’evento e il motivo dell’aggressione. Ilè ancora ricoverato in osservazione.L'articolonelinproviene da Anteprima24.it.