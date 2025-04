Abbandona il figlio semi-nudo al parco Tribunale di Cuneo assolve madre | Il fatto non sussiste

fatto non sussiste”: con questa motivazione il Tribunale di Cuneo ha assolto una madre accusata di aver Abbandonato il figlio di 4 anni in un parco giochi, seminudo e con indosso abiti inadatti al clima freddo. Assolto anche il fratello maggiorenne del bambino, coinvolto nella stessa vicenda. Si chiude così, dopo tre anni, una delicata storia familiare che ha coinvolto una donna con nove figli, residente in un piccolo centro vicino a Saluzzo.L’episodio risale a marzo 2022, quando il bambino venne notato nel parco giochi da alcune mamme che accompagnavano i figli alla scuola materna. Era vestito solo con delle ciabatte e abiti leggeri, in un giorno freddo. Una di queste donne, preoccupata, contattò i servizi sociali.“Mamma non c’è. Mio fratello voleva dormire, io volevo giocare“, avrebbe detto il bimbo a una delle madri presenti. Dayitalianews.com - Abbandona il figlio semi-nudo al parco, Tribunale di Cuneo assolve madre: “Il fatto non sussiste” Leggi su Dayitalianews.com “Ilnon”: con questa motivazione ildiha assolto unaaccusata di averto ildi 4 anni in ungiochi,e con indosso abiti inadatti al clima freddo. Assolto anche il fratello maggiorenne del bambino, coinvolto nella stessa vicenda. Si chiude così, dopo tre anni, una delicata storia familiare che ha coinvolto una donna con nove figli, residente in un piccolo centro vicino a Saluzzo.L’episodio risale a marzo 2022, quando il bambino venne notato nelgiochi da alcune mamme che accompagnavano i figli alla scuola materna. Era vestito solo con delle ciabatte e abiti leggeri, in un giorno freddo. Una di queste donne, preoccupata, contattò i servizi sociali.“Mamma non c’è. Mio fratello voleva dormire, io volevo giocare“, avrebbe detto il bimbo a una delle madri presenti.

