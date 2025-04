A working man | recensione del nuovo film con Jason Statham

Leggi su Cinefilos.it

man:delconDopo The Beekeeper, l’accoppiata(Lee Christmas nella saga I mercenari) e David Ayer ritorna in sala con unaction movie. Aman, diretto da Ayer e scritto in collaborazione con Sylvester Stallone, è un adattamento del romanzo Levon’s trade di del fumettista Chuck Dixon. L’idea originaria dello stesso Stallone era in realtà una serie, che poi però è stata riadattata. Ilpresenta un cast di figure già ampiamente note nel panorama cinematografico internazionale. Oltre anel ruolo del protagonista Levon, Michael Peña (Collateral beauty, Ant-man) interpreta Joe Garcia, padre della giovane Jenny, mentre David Harbour (il capitano Jim Hopper in Stranger Things, Un fantasma in casa) è nel ruolo del cieco Gunny, amico di Levon.