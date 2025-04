A San Mauro Pascoli torna la fiera dedicata al riuso Svuota la cantina

Mauro Pascoli torna l'appuntamento con "Svuota la cantina", la fiera del riuso, del baratto e della creatività promossa dalla Pro Loco Aisém con il patrocinio del Comune. L'iniziativa si tiene domenica 13 aprile dalle ore 10 alle ore 20 in piazza Mazzini e Battaglini e lungo le vie Tosi. Cesenatoday.it - A San Mauro Pascoli torna la fiera dedicata al riuso "Svuota la cantina" Leggi su Cesenatoday.it A Sanl'appuntamento con "la", ladel, del baratto e della creatività promossa dalla Pro Loco Aisém con il patrocinio del Comune. L'iniziativa si tiene domenica 13 aprile dalle ore 10 alle ore 20 in piazza Mazzini e Battaglini e lungo le vie Tosi.

