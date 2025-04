Zon.it - A Pellezzano si conclude la terza edizione di “All for Autism”: una settimana di consapevolezza

Si è conclusa questa mattina con grande partecipazione e coinvolgimento ladi “All for”, la manifestazione promossa dal Comune diin occasione delladellasull’o. Un percorso ricco di emozioni, riflessioni e momenti condivisi, che ha visto protagonisti soprattutto i bambini delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Comprensivo di.Le attività, tra giochi, laboratori ed eventi, hanno offerto agli alunni un’occasione preziosa per avvicinarsi in modo autentico e partecipato ai temi dell’inclusione e del rispetto delle diversità. Fondamentale, in questo senso, la collaborazione delle insegnanti e della dirigente scolastica Grazia Di Ruocco, che hanno accompagnato con di piccoli studenti in questo viaggio educativo.