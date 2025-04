Ilnapolista.it - A Montecarlo Djokovic esce di scena all’esordio: sconfitto in due set dal cileno Tabilo

Colpo di: Novakè uscito diper mano delAlejandro. Reduce dalla finale a Miami, l’ex numero uno al mondo è statoin due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Il suo Masters 1000 nel Principato è durato appena 1 h e 28 minuti, tempo durante il quale è apparso in grande difficoltà al cospetto di un avversario di buon livello ma sicuramente non irresistibile (è l’attuale numero 32 al mondo)., terza eliminazionedel 2025.attende il suo avversarioPer, si tratta della terza eliminazionenel 2025. Un chiaro segnale che il tempo, purtroppo, passa per tutti e non c’è alcun rimedio contro la carta d’identità., invece, affronterà agli ottavi il vincente della sfida tra Grigor Dimitrov e la wild card di casa Valentin Vacherot.