A Mirabella Eclano la XXXIII Edizione della Via Crucis Vivente

Mirabella Eclano, Domenica 13 Aprile, sarà scenario della XXXIII Edizione della Via Crucis Vivente. Con l'organizzazione dell'Associazione Vivi Mirabella, appuntamento presso Piazzale San Francesco, alle ore 17.30. Un evento di grande suggestione e spiritualità torna a emozionare il cuore.

