A Massa Martana la presentazione del libro "Anche se non sto gridando" alla Biblioteca Comunale

Sabato 12 aprile, alle ore 17.30, presso ladi, si terrà ladelse non sto”, un volume che raccoglie 12 racconti scritti da sei autrici e sei autori, per lo più residenti e operanti in Umbria.L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Rinascere, fa parte di un progetto curato dscrittrice e organizzatrice culturale Cinzia Proietti, che esplora il tema della violenza e dei molteplici modi in cui essa viene esercitata, con particolare attenzioneviolenza di genere.L’evento rappresenta il primo di una serie di appuntamenti mensili intitolati “Libri per Rinascere”, organizzati dall’associazione per promuovere la diffusione della lettura e dei libri.