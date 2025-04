A Manfredonia una ' passeggiata rumorosa' per dire basta alla violenza di genere

Sabato 12 aprile alle 19 partirà dalla villa comunale di Manfredonia una 'passeggiata rumorosa' per dire 'basta' alla violenza contro le donne e unirsi simbolicamente alle numerose fiaccolate e manifestazioni che stanno attraversando l'Italia in questi giorni. Un'iniziativa semplice ma potente.

