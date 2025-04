Ilrestodelcarlino.it - A fuoco l’ex caserma. Decine di clochard in fuga intossicati dalle fiamme

Attimi di paura ieri mattina alle porte del centro storico, quando un incendio è divampato all’interno deldei vigili deldi via Dario Campana, da tempo in stato di abbandono. L’allarme è scattato poco dopo le 10, quando alcuni passanti hanno notato del fumo fuoriuscire dallo stabile e hanno immediatamente allertato il 115. Sul posto è giunta a tutta velocità un’autobotte dei vigili del. Com’è noto, l’edificio, ormai fatiscente, da parecchio tempo è stato trasformato in un rifugio di fortuna da parte di alcuni senzatetto. Questi ultimi, alla vista delle, si sono dati allain tutte le direzioni. All’interno del capannone erano stati ricavati veri e propri giacigli, segno di una presenza prolungata nel tempo da parte degli occupanti abusivi. I pompieri hanno domato rapidamente le, evitando che l’incendio potesse propagarsi ulteriormente o causare danni a strutture adiacenti.