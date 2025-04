A fuoco i pannelli fotovoltaici sul tetto di un' abitazione

pannelli fotovoltaici di un'abitazione in via della Cerva a Noale, oggi, nessuno è rimasto coinvolto ma è partito l'allarme al 115. Dalla copertura della casa si vedeva innalzarsi del fumo a distanza e si scorgeva il fuoco nei paraggi per il rogo divampato attorno alle 14.30. Veneziatoday.it - A fuoco i pannelli fotovoltaici sul tetto di un'abitazione Leggi su Veneziatoday.it Incendio aidi un'in via della Cerva a Noale, oggi, nessuno è rimasto coinvolto ma è partito l'allarme al 115. Dalla copertura della casa si vedeva innalzarsi del fumo a distanza e si scorgeva ilnei paraggi per il rogo divampato attorno alle 14.30.

