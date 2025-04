A Borgo San Lorenzo torna Fiorinifera | la mostra mercato di piante e fiori

Borgo San Lorenzo torna ad ospitare, per la sua dodicesima edizione, la famosissima fiorinfiera: la mostra - mercato di piante e fiori che, dopo i successi delle scorse edizioni, prenderà il via la mattina di venerdì 11 aprile fino a domenica 13 aprile (con l'eccezione delle vie del centro storico, cui restano dedicati solo il sabato e la domenica). La manifestazione raccoglierà circa sessanta espositori del settore che animeranno l'area verde dei giardini di Piazza Dante, trasformando così Borgo San Lorenzo in un vero e proprio grande giardino all'aperto: un'attrazione irripetibile per gli amanti del florovivaismo, dell'orticoltura e del giardinaggio. I giardini ospiteranno inoltre anche una ventina di aziende agricole del territorio che proporranno i sapori della stagione primaverile, freschi per gustarli sulla propria tavola.

