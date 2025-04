730 le detrazioni non inserite in dichiarazione si possono recuperare | ecco come ed entro quando procedere per non perderle

entro la conclusione del quinto anno rispetto a quello di invio della dichiarazione da integrare Ilgiornale.it - 730, le detrazioni non inserite in dichiarazione si possono recuperare: ecco come ed entro quando procedere per non perderle Leggi su Ilgiornale.it Il contribuente ha tempo per agirela conclusione del quinto anno rispetto a quello di invio dellada integrare

