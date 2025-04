300 milioni di incentivi green alle imprese del Sud domande in due date

milioni di euro per sostenere la transizione digitale e green delle micro, piccole e medie imprese nelle regioni del Sud Italia. Le Pmi del Mezzogiorno possono presentare domanda per accedere agli incentivi previsti dalla misura Investimenti Sostenibili 4.0, promossa dal Ministero delle imprese e del Made in Italy.L'iniziativa mira a favorire la trasformazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e l'innovazione digitale. Vediamo nel dettaglio come funzionano gli aiuti, chi può chiederli e le date per presentare la domanda.Chi può chiedere gli incentiviIl provvedimento, gestito da Invitalia, mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 300 milioni di euro, finanziata attraverso il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.

