30 notti con il mio ex | Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti imparano a ascoltarsi nel nuovo film di Guido Chiesa

30con il mio ex:Leo e” neldiArriva il 17 aprile in sala 30con il mio ex, la nuova collaborazione trae Colorado che per questa volta lavora con Piperche seguirà anche la distribuzione. Il, con protagonistiLeo e, racconta una storia di diversità e stranezza, in cui bisogna imparare ade a starsi vicini anche in situazioni che esulano dalle regole della società.La storia è quella di Terry, una donna con disturbi mentali che, dopo un periodo di comunità deve reinserirsi nel tessuto sociale e per farlo chiede al suo ex marito, Bruno, dal quale ha avuto una figlia, Emma, di essere ospitata per 30 giorni per una sorta di esperienza ponte che dovrebbe condurla nella sua nuova vita.