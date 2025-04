Lortica.it - 173° Anniversario della Polizia di Stato: una giornata di memoria, impegno e vicinanza ai cittadini

Giovedì 10 aprile, alle ore 11.00 presso il Teatro Petrarca di Arezzo, si terrà la cerimonia per il 173°Fondazionedi. Un evento istituzionale e insieme partecipato, alla presenza delle Autorità e dei, per celebrare il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini.Lo slogan #EsserciSempre, simbolo del legame con la collettività, guida anche quest’anno unache vuole essere momento di condivisione, bilancio e riconoscimento per l’attività svolta sul territorio.Un anno di risultati sul frontesicurezzaDurante la cerimonia sarà illustrato il report operativo dell’ultimo anno nella provincia di Arezzo, segnato da un’intensa attività di prevenzione, contrasto alla criminalità e prossimità al cittadino.Arresti e denunce: 164 arresti e 913 persone denunciate.