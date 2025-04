14mila caditoie per essere più sicuri.

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 9 aprile 2025 – Un lavoro silenzioso, ma fondamentale per la sicurezza urbana. Il Comune di Fiumicino ha mappato 14.819stradali, strutturando un servizio di manutenzione che coniuga tecnologia, precisione e prevenzione. Un impegno concreto per evitare allagamenti e disagi, soprattutto nei periodi di piogge intense.Una manutenzione attiva tutto l’anno, con alcuni passaggi speciali, quello in primavera e quello in autunno, poco prima dell’apertura delle scuole, con un “piano foglie” a parte, per gestire ciò che la Natura inevitabilmente propone ad ottobre inoltrato. Il censimento, realizzato nell’ambito dell’attuale appalto, ha permesso di individuare 11.388 forazze, 3.138 bocche di lupo e 293 griglie, tutte geolocalizzate e inserite in una banca dati aggiornata in tempo reale.