14 milioni per rinnovare i veicoli delle piccole aziende piemontesi | al via da domani il bando

Finanziamenti per rinnovare il parco veicoli di micro, medie e piccole imprese piemontesi. Apre domani mattina, 10 aprile, alle 11, lo sportello del bando, che poggia su fondi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per oltre 14 milioni e mezzo di euro.

Al via il bando da 14,5 milioni di euro per il rinnovo del parco veicoli delle imprese piemontesi - L'assessore Marnati: "Una misura che va nella direzione del miglioramento della qualità dell’aria e del sostegno alle aziende" ... (torinoggi.it)

