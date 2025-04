Ilnapolista.it - Zugarelli: «A 16 anni mi presero nelle giovanili della Roma ma mi volevano mandare in serie D. E lasciai»

Leggi su Ilnapolista.it

C’era una volta la Squadra, i Ragazzi d’oroprima storica Coppa Davis conquistata nel 1976 restano icone immortali. Tra di loro c’era anche Toninoche alla Gazzetta dello Sport rivendica giustamente il suo ruolo di attore protagonista.Leggi anche: Coppa Davis,: «Per vincere non conta l’amicizia ma il rispetto di ruoli e gerarchie»: «All’inizio il tennis non mi piaceva nemmeno»Tonino, lei resta uno dei simboli del tennis italiano. Eppure il primo amore è stato il calcio.«A 16mi chiamano per un provino alla. Resto seduto ad aspettare per ore e ore, quando me ne sto andando, dall’altoparlante chiedono se c’è ancora qualcuno che deve fare il test. Mi concedono pochi minuti, tra l’altro all’ala, perciò immagino sia andata male. E invece all’uscita incontro il mitico Oronzo Pugliese, che allora allenava la prima squadra: mi dice che gli sono piaciuto e che si farà sentire».