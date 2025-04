Ilrestodelcarlino.it - Zona Tempio, furti e vandalismi. Altri raid e danni alle auto: "Sconfortati, zona insicura"

Continuano isullein sosta nellatra viale Reiter e via Poletti.vetri in frantumi per rubare all’interno, tra la rabbia crescente e lo sconcerto generale. Il quartiereè storicamente soggetto ae disagi legati allo spaccio di droga, problemi a cui ora si aggiunge una banda di vandali che, con lo stesso modus operandi, danneggia in serie le vetture dei residenti: "Non mi era mai capitata una cosa del genere anche se sono al corrente di quanto succede qui", dice Giovanni Zaccarini, accanto alla suacon il vetro rotto. "Non hanno rubato nulla, ma è una situazione frustrante". Anche la figlia, Mariachiara, racconta di un episodio avvenuto poco tempo fa: "Il mio compagno doveva caricare la sua chitarra in, è stato affiancato da un gruppo di uomini che hanno cominciato ad importunarlo facendogli domande inadeguate.