Zona Pineta prorogata la chiusura delle strade per rischio crollo alberi | divieti fino al 14 aprile

Dopo una prima proroga, l’ordinanza comunale è stata nuovamente estesa: iresteranno in vigoreal 14.Nello specifico, le misure adottate e prorogate prevedono:Divieto di sosta, fermata (con rimozione forzata) e divieto di transito veicolare, pedonale e ciclabile su via Francesco Ferdinando D’Avalos, nel tratto compreso tra via Elettra/via C. Barbella e largo Gardone Riviera (Aurum);Divieto di sosta, fermata e transito veicolare, pedonale e ciclabile su via della, tra via Romualdo Pantini e la rotatoria all’intersezione con largo Gardone Riviera (Aurum);Divieto di sosta, fermata e transito pedonale su via Romualdo Pantini, nel tratto tra via dellae via della Bonifica;dei comparti 2, 3 e 4 della Riserva Naturale “D’Annunziana”;Divieto di sosta, fermata e transito su via Primo Riccitelli, tra via dellae via Elettra.