Zeudi di Palma perché i fan continuano a farle regali costosi | raccolti oltre 56 000 euro

Nel circo distopico che chiamiamo “realtà italiana”, l’idolatria per i partecipanti dei reality show continua a prosperare. E mentre le persone faticano ad arrivare a fine mese con stipendi che restano fermi agli anni Novanta, ecco il paradosso: ci sono delle persone, dei fan, che si organizzano per donaredi lusso a ex concorrenti del Grande Fratello, comeDi, ex Miss Italia. Sì, è successo davvero.E non solo lei. Alcuni fan hanno deciso che l’unico modo sano per gestire l’adorazione verso due individui usciti da una casa con telecamere è regalargli viaggi esotici. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ad esempio, hanno ricevuto un soggiorno da ottomilain Africa orientale.aiutare chi ne ha bisogno, quando puoi mandare gente sconosciuta a fare un bel safari?Un gesto senza precedenti: cinquantasei milaperDiQui il delirio raggiunge livelli quasi mitologici: cinquanta milasono statida alcuni fan sudamericani per “risarcire”Di, la quale – attenzione, tragedia greca – non ha vinto.