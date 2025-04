Zero per zero Il piano della Meloni contro i dazi di Trump

Meloni pensa ad azzerare i dazi reciproci tra Europa e Stati Uniti. Per il momento è solo una proposta ma la premier ritiene sia la strada giusta per arrivare a un'intesa tra le due sponde dell'Atlantico. "Credo che siamo tutti concordi nel dire che una guerra commerciale tra Europa e Stati Uniti non conviene a nessuno. Dunque, la sfida è lavorare con l'Unione Europea per definire un accordo positivo che possa avere come soluzione quella di integrare ancora di più le nostre economie, invece di separarle, in un'ottica di mutuo beneficio e di crescita reciproca". Cosi' la premier Giorgia Meloni, nell'incontro con le associazioni di categorie, ha rilanciato la necessità di un dialogo con gli Usa sul tema dei dazi. "Chiaramente un distanziamento dell'economia europea e di quella americana porta a una compressione e indebolimento dell'Occidente che non è mai una buona notizia.

