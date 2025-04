Lanazione.it - Zenith Prato: Derby Amaro e Rischio Penalizzazione in Serie D

Un puntoper la. La sensazione è che ilabbia lasciato scontenta la formazione amaranto, che ha certamente giocato meglio dei biancazzurri e che, ai punti, avrebbe forse meritato qualcosa in più grazie alle ottime prestazioni di Pupeschi, Fiaschi e Perugi in difesa, alla grinta di Saccenti e Nistri in mezzo al campo, alle doti tecniche di Kouassi e Falteri in fase offensiva. I 33 punti raggiunti nel girone D diD, però, non fanno star tranquilli i vertici di via del Purgatorio, consapevoli che potrebbe arrivare nei prossimi giorni unada parte della giustizia sportiva a causa del tesseramento irregolare di Tempestini. "Difficile commentare questa partita. Avremmo certamente meritato più delper le occasioni create, soprattutto nei primi 60’, ma è anche vero che nel finale la fortuna ci ha sorriso quando i biancazzurri hanno fallito il gol vittoria dal dischetto – commenta il vicepresidente della, Enrico Cammelli -.