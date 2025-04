Ilfattoquotidiano.it - Zelensky: “Militari ucraini nella regione russa di Belgorod”. Media, 10mila soldati Usa pronti a lasciare l’Europa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Russia continua a recuperare terreno nel Kursk, dove ha annunciato la riconquista della cittadina di Guyevo. Ma l’ultimo annuncio di Volodymyrapre un nuovo fronte della guerra tra Mosca e Kiev, mentre a Washington si cerca di compiere passi avanti per arrivare a un cessate il fuoco: il presidente ucraino ha annunciato che i suoiin territorio russo non hanno posato i loro scarponi solodel Kursk, ma anche in quella di: una risposta giustificata all’invasione di Mosca, l’ha definita il capo dello Stato, che però potrebbe allontanare ulteriormente le posizioni di Russia e Ucraina. Intanto,potrebbe sentirsi presto meno al sicuro di fronte alla presunta minaccia: secondo Nbc, il Pentagono sta valutando di ritiraredal Vecchio Continente.