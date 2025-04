Quotidiano.net - Zelensky conferma la presenza di truppe ucraine a Belgorod e Kursk

Il presidente ucraino Volodymyrhato ufficialmente per la prima volta ladelledel Paese nella regione russa di, sottolineando che le operazioni in quella zona - così come nel- sono una risposta giustificata all'invasione di Mosca. "Il comandante in capo Oleksandr Syrsky ha presentato oggi un rapporto separato: il fronte, la nostranele nella regione di. Continuiamo a condurre operazioni attive nelle zone di confine in territorio nemico, e questo è assolutamente giusto: la guerra deve tornare da dove è venuta", ha affermato il capo dello Stato ieri sera. "L'obiettivo principale, come in precedenza, è proteggere il più possibile la nostra terra e le nostre comunità nelle regioni di Sumy e Kharkiv dagli occupanti russi.